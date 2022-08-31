كاميرات المراقبة كشفتهم.. حيلة غريبة لسرقة المجوهرات بمصر

بحيلة تجرد معها الوالدان من كل معاني الأمومة والأبوة، قامت سيدة مصرية بسرقة محل ذهب ومجوهرات في منطقة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، باستخدام ابنها الصغير، لتنجح في سرقة حقيبة تحتوي على 160 غراما من الذهب و52 ألف جنيه.

وفي تفاصيل الواقعة المحزنة، تلقت مباحث الجيزة إخطارا بورود بلاغ من جواهرجي، يستغيث بسرقته مقدما مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة المركبة داخل المحل الذي يملكه، رصد سيدة وطفلها استغلا انشغاله في إعادة بعض المشغولات الذهبية، واستولى الطفل بخفة يد مذهلة، تظهر أنه مدرب على ذلك، على حقيبة بداخلها 160 غراماً من الذهب ومبلغ 52 ألف جنيه.

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فريق بحث جنائي

وتمكنت السلطات الأمنية بدورها من ضبط السيدة وطفلها، بعدما وضعت خطة تركزت على فحص كاميرات المراقبة بخطوط السير المحتملة للمشتبه بها وطفلها، ومراجعة محال المجوهرات، وتوزيع نشرة بمواصفات المسروقات.

وكشفت السلطات بعد جهود البحث والتحري أن المتهمة تقيم بمنطقة المعصرة بمحافظة القاهرة، التي يفصل محل سكنها عن مكان السرقة في محافظة الجيزة، نهر النيل فقط، وتستعين بطفلها لإتمام عملية السرقة بينما تنتظرها ابنتها بالخارج لتتولى عملية التأمين فيما يتولى رب الأسرة بيع المسروقات بأحد محال الذهب.

وأشارت سلطات الأمن إلى أنه عقب اعتراف السيدة، تم ضبط باقي أفراد أسرتها الذين اعترفوا جميعا بالجريمة وخطتهم، وأرشدوا إلى المسروقات التي تمت إعادتها وتسليمها للنيابة تمهيدا لإعادتها لصاحبها.