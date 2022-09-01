متحدث قناة السويس يكشف للعربية نت تفاصيل 5 ساعات لتعويم السفينة الجانحة

كشف جورج صفوت المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس تفاصيل 5 ساعات منذ جنوح السفينة السنغافورية في المجرى الملاحي لقناة السويس وحتى تعويمها في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال في تصريحات خاصة "للعربية نت " إن السفينة "AFFINITY V" السنغافورية والمحملة بالنفط، جنحت الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، وكانت قادمة من البرتغال مضيفا أن سبب جنوحها يرجع لعطل شامل في أجهزة التوجيه.

مادة اعلانية

وقال إن السفينة كانت محملة بنحو 64 ألف طن و جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم بسبب عطل فني تسبب في فقد القدرة على التوجيه مشيرا إلى أنه وعلى الفور تم الدفع ب 5 قاطرات للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة بالفعل واعادة حركة الملاحة في القناة بشكل طبيعي.

وكشف المتحدث أن السفينة توقفت في منتصف المجرى الملاحي ونجحت الجهود في التعامل السريع معها بما لم يؤثر على الحركة الملاحية وبما لم يتسبب في تكدس حركة السفن.

وقال إن قافلة الشمال تعبر حاليا دون أى مشاكل والمجرى الملاحى خال تماما من أى عائق قد يعرقل حركة الملاحة بأى صورة.

وأكد أن السفينة سوف تغادر قناة السويس بمساعدة القاطرات البحرية التابعة للهيئة لحين وصولها للمخرج الجنوبى للقناة.

وكانت قناة السويس قد نجحت في مارس من العام الماضي في تعويم سفينة نقل الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" بعد جنوحها لمدة 6 أيام في المجرى الملاحي .

واتفقت هيئة قناة السويس على قيمة التعويض المطلوب عن جنوح السفينة وقدر بنحو 550 مليون دولار.

وأتي ذلك بعد أن قضت محكمة مصرية بتثبيت الحجز التحفظي على السفينة لتعطيلها الملاحة في الاتجاهين وتسببها في ازدحام مروري في القناة وتشكيل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة.