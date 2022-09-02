صور مروعة.. قتلى وجرحى بدهس قطار لحافلة في مصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في تصادم قطار مع حافلة ركاب بمحافظة الشرقية شمال مصر.
وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن قطارا اصطدم بحافلة ركاب عند مزلقان أكياد بمدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
3 قتلى بينهم شقيقان
فيما كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة عن أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص ووفاة 3 آخرين بينهم شقيقان وغالبيتهم يقيمون في منطقة أبو دهشان بفاقوس، وكانوا في طريقهم للمصيف بمدينة الإسماعيلية.
أطاح بالحافلة لمسافة طويلة
كما كشفت التحريات أن قائد الحافلة حاول عبور شريط السكك الحديدية عند مزلقان قرية أكياد فاصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس وأطاح بالحافلة لمسافة طويلة.
بدورها، دفعت السلطات بسيارات الإسعاف لموقع الحادث حيث جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى فاقوس العام بينما قامت الإدارة العامة للمرور في الشرقية بإزالة آثار الحادث ورفع حطام السيارة المحطمة، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى.
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