.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صور مروعة.. قتلى وجرحى بدهس قطار لحافلة في مصر

  • الخط
حادث قطار مصر
من الحادث

صور مروعة.. قتلى وجرحى بدهس قطار لحافلة في مصر

القاهرة - العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في تصادم قطار مع حافلة ركاب بمحافظة الشرقية شمال مصر.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن قطارا اصطدم بحافلة ركاب عند مزلقان أكياد بمدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

3 قتلى بينهم شقيقان

فيما كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة عن أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص ووفاة 3 آخرين بينهم شقيقان وغالبيتهم يقيمون في منطقة أبو دهشان بفاقوس، وكانوا في طريقهم للمصيف بمدينة الإسماعيلية.

أطاح بالحافلة لمسافة طويلة

كما كشفت التحريات أن قائد الحافلة حاول عبور شريط السكك الحديدية عند مزلقان قرية أكياد فاصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس وأطاح بالحافلة لمسافة طويلة.

بدورها، دفعت السلطات بسيارات الإسعاف لموقع الحادث حيث جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى فاقوس العام بينما قامت الإدارة العامة للمرور في الشرقية بإزالة آثار الحادث ورفع حطام السيارة المحطمة، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى.

5 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جونسون يعلن ضخ 700 مليون جنيه إسترليني في مشروع محطة نووية لسد عجز الطاقة جونسون يعلن ضخ 700 مليون جنيه إسترليني في مشروع محطة نووية لسد عجز الطاقة
اكتشف المزيد