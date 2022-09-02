مصر.. قرار رئاسي بعزل قضاة جدد بعد أيام من تعيينهم

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإلغاء تعيين قضاة في النيابة الإدارية.
إلغاء قرار سابق
وقرر الرئيس المصري مساء أمس الخميس إلغاء القرار السابق بتعيين محمد عبد الله محمد شعلان بوظيفة معاون نيابة إدارية، كما تقرر إلغاء تعيين كل من عمرو طارق السعيد أمين محمد البيار، وأمل حسام أحمد نور الدين مصطفي، ونهال أبو الحسن محمد بهاء الدين بوظيفة معاون نيابة إدارية.
أتي ذلك بعد أيام من صدور قرار جمهوري بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
مخالفات جسيمة
وفي يونيو الماضي أصدر الرئيس السيسي، قرارًا جمهوريًا بعزل المستشار الدكتور محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته.
وأكد مصدر بمجلس الدولة أن القرار جاء نتيجة لمخالفات جسيمة فعلها نائب رئيس مجلس الدولة لقوانين العمل بمجلس الدولة وممارسته الأعمال التجارية بإحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة للتقاليد والأعراف القضائية.
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