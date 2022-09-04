بعد مقتل طالبة المنوفية.. وسم نيرة أشرف يتصدر الترند مجدداً

بعد المأساة الجديدة التي شهدتها مصر بمقتل طالبة المنوفية أماني الجزار رمياً بالرصاص على يد جارها، تصدر وسم نيرة أشرف، طالبة المنصورة، التي قضيت ذبحا على يد زميلها، الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجدداً.

وعزى العديد في تغريداتهم، ما حدث لطالبة المنوفية إلى عدم الإسراع بتنفيذ حكم الإعدام بحق الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف، رغم صدور الحكم وتأييده بعد الرجوع لفضيلة مفتي البلاد.

لا بد من الإسراع فى إعدام السفاح قاتل نيرة بسرعة حتى يكون عبرة لغيره #نيره_اشرف — محمد مصطفى أبو الدهب (@MstfyAldhb) September 4, 2022

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طلق ناري

وشهدت قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية مقتل فتاة رميا بالرصاص على يد شاب، حيث فشلت محاولات إنقاذها قبل نقلها للمستشفى.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بمقتل أماني عبد الكريم الجزار (19 عاما)، طالبة بكلية التربية الرياضية، على يد شاب يدعى أحمد فتحي عميره من نفس القرية.

وأكد مصدر طبي أن مستشفي شبين الكوم استقبل الفتاة جثة هامدة، وبها آثار طلق ناري، فيما تبين أن الشاب المتسبب فى الواقعة حاصل على مؤهل متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما وهو من سكان القرية وكان قد تقدم لخطبة الطالبة ولكنها رفضته كما رفضه أهلها لذا قرر قتلها.

طعن وذبح

وبعد فاجعة مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة على يد زميلها أما بوابة الجامعة، شهدت محافظة الشرقية واقعة مماثلة، حيث لقيت الفتاة سلمى محمد بهجت مصرعها طعنا وذبحا على يد زميلها بكلية الإعلام بعدما رفضت أسرتها ارتباطها به لسوء سلوكه.

وقضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقا على محمد عادل قاتل نيرة أشرف، بينما تشهد محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة قاتل سلمى بهجت.