شاهد.. اللحظات الأولى لمقتل فتاة المنوفية برصاصة في الظهر من حبيبها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظات الأولى لمقتل طالبة المنوفية، أماني عبد الكريم الجزار (19 عاما)، طالبة بكلية التربية الرياضية، على يد شاب يدعى أحمد فتحي عميره من نفس القرية، بعدما رفضت الارتباط به في محافظة المنوفية شمال البلاد.

وشهدت قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية مقتل فتاة رميا بالرصاص على يد شاب، حيث فشلت محاولات إنقاذها قبل نقلها للمستشفى.

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وتلقت السلطات بلاغا بمقتل أماني عبد الكريم الجزار (19 عاما)، طالبة بكلية التربية الرياضية، على يد شاب يدعى أحمد فتحي عميره من نفس القرية.

طلق ناري

وأكد مصدر طبي أن مستشفي شبين الكوم استقبل الفتاة جثة هامدة، وبها آثار طلق ناري، فيما تبين أن الشاب المتسبب فى الواقعة حاصل على مؤهل متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما وهو من سكان القرية وكان قد تقدم لخطبة الطالبة ولكنها رفضته كما رفضه أهلها لذا قرر قتلها.

إلى ذلك، أكد عدد من أهالي القرية "للعربية.نت" أن الشاب أطلق النار على الفتاة من سلاح ناري أمام منزل أسرتها وألحق بها إصابة مباشرة في ظهرها وفر هاربا.

وأوضحوا أن الطالبة تتمتع بحسن السمعة والأخلاق الطيبة والالتزام والتفوق في دراستها، مؤكدين أن أسرتها رفضت ارتباطها بالشاب القاتل لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، وفوجئوا بقيامه بقتلها أمام منزل أسرتها في مشهد صادم ومروع.