فيديو لقاتل فتاة المنوفية قبل انتحاره: هذا حقك من نفسي

"هاخدلك حقك من نفسي".. كانت هذه آخر كلمات قاتل الطالبة المصرية أماني قبل انتحاره بلحظات وبنفس السلاح الناري الذي قتلها به.

وظهر الشاب المصري أحمد فتحي عميرة في فيديو قبل انتحاره بلحظات وهو يبكي ومعترفا بجريمته قائلا: "هاخدلك حقك من نفسي".

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وقال إنه لن يستطيع أن يسامح نفسه على الجريمة التي ارتكبها في حق حبيبته.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد عثرت على جثمان قاتل فتاة المنوفية، حيث تبين انتحاره بعد ارتكابه الجريمة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، العثور على جثمان قاتل إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، حيث تبين أنه قتل نفسه بنفس السلاح المستخدم وذلك بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا.

وتلقت السلطات بلاغا بمقتل أماني عبد الكريم الجزار (19 سنة)، طالبة بكلية التربية الرياضية، على يد شاب يدعى أحمد فتحي عميرة من نفس قريتها طوخ طنبشا.

وأكد مصدر طبي أن مستشفى شبين الكوم استقبل الفتاة جثة هامدة وبها آثار طلق ناري.

وتبين أن الشاب المتسبب فى الواقعة حاصل على مؤهل متوسط ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو من سكان القرية وكان قد تقدم لخطبة الطالبة ولكنها رفضته، كما رفضه أهلها لذا قرر قتلها.

وكانت مصر قد شهدت واقعتين مماثلتين في محافظتين مختلفتين، حيث لقيت الفتاة نيرة أشرف مصرعها ذبحا على يد زميلها محمد عادل بكلية الآداب جامعة المنصورة بعد رفضها الارتباط به، كما شهدت محافظة الشرقية واقعة مماثلة حيث لقيت الفتاة سلمى محمد بهجت مصرعها طعنا وذبحا على يد زميلها بكلية الإعلام بعدما رفضت أسرتها ارتباطها به لسوء سلوكه.