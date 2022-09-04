نيرة جديدة في مصر.. شاب يقتل طالبة رفضته في المنوفية

مأساة جديدة شهدتها مصر على غرار مأساتي نيرة أشرف وسلمى بهجت حيث وقعت جريمة قتل مروعة لفتاة على يد شاب رفضت الارتباط به في محافظة المنوفية شمال البلاد.

وشهدت قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية مقتل فتاة رميا بالرصاص على يد شاب، حيث فشلت محاولات إنقاذها قبل نقلها للمستشفى.

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وتلقت السلطات بلاغا بمقتل أماني عبد الكريم الجزار، ١٩ سنه، طالبة بكلية التربية الرياضية، على يد شاب يدعى أحمد فتحي عميره من نفس القرية.

طلق ناري

وأكد مصدر طبي أن مستشفي شبين الكوم استقبلت الفتاة جثة هامدة وبها آثار طلق ناري، فيما تبين أن الشاب المتسبب فى الواقعة حاصل على مؤهل متوسط ويبلغ من العمر 29 عاما وهو من سكان القرية وكان قد تقدم لخطبة الطالبة ولكنها رفضته كما رفضه أهلها لذا قرر قتلها.

إلى ذلك، أكد عدد من أهالي القرية "للعربية.نت" أن الشاب أطلق النار على الفتاة من سلاح ناري أمام منزل أسرتها و ألحق بها إصابة مباشرة في ظهرها وفر هاربا.

وأوضحوا أن الطالبة تتمتع بحسن السمعة والاخلاق الطيبة والالتزام و التفوق في دراستها مؤكدين أن اسرتها رفضت ارتباطها بالشاب القاتل لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة وفوجئوا بقيامه بقتلها أمام منزل أسرتها في مشهد صادم ومروع.

طعن وذبح

يذكر أن مصر كانت شهدت واقعتين مماثلتين في محافظتين مختلفتين حيث لقيت الفتاة نيرة أشرف مصرعها ذبحا على يد زميلها محمد عادل بكلية الأداب جامعة المنصورة بعد رفضها الارتباط به.

كما شهدت محافظة الشرقية واقعة مماثلة حيث لقيت الفتاة سلمى محمد بهجت مصرعها طعنا وذبحا على يد زميلها بكلية الاعلام بعدما رفضت اسرتها ارتباطها به لسوء سلوكه .

وقضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقا على محمد عادل قاتل نيرة أشرف بينما تشهد محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة قاتل سلمى محمد بهجت.