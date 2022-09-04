تأجيل محاكمة قاتل سلمى بهجت طالبة الإعلام للثلاثاء
الدفاع طلب التأجيل لضم تقرير الملف الطبي لأوراق القضية
أجلت محكمة جنايات الزقازيق محاكمة قاتل طالبة الإعلام سلمى بهجت فتاة الشرقية لجلسة بعد غد الثلاثاء، بناء على طلب دفاع المتهم بضم تقرير الملف الطبي لأوراق القضية.
وعقدت اليوم محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، أولى جلسات محاكمة المتهم إسلام محمد قاتل الطالبة سلمى فتاة الشرقية.
استعدادات المحاكمة
وكان المتهم وصل إلى قاعة محكمة جنايات الزقازيق وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نقلته سيارة شرطة مصفحة، تتقدمها سيارات الشرطة ذات الدفع الرباعي.
كما شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق تعزيزات أمنية مكثفة، استعدادا لبدء أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة سلمى، حيث تم وضع الحواجز والكردونات معززة بأفراد شرطة، كما تم تقنين الدخول والخروج للمترددين على محيط المحكمة.
طعن وذبح
وتعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس/آب المنصرم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكني وتبين مقتل الطالبة سلمى بهجت طعنا وذبحاً على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.
وكانت النيابة العامة استعانت في قضية مقتل الطالبة سلمى بهجت بأدلة رقمية كشفت ارتكاب المتهم للجريمة.
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