صلة قرابة تربطه بالجاني.. والد ضحية المنوفية يكشف جديدا

فيما يخيم الحزن على أهالي قرية طوخ طنبشا بمحافظة المنوفية بعد مقتل أماني الجزار علي يد شاب رفضت الارتباط به، بطلق ناري في الظهر، كشف عبد الكريم الجزار والد الضحية، أنه تربطه صلة قرابة بوالدة القاتل.

وقال والد أماني الجزار في مداخلة هاتفية مع برنامج في أحد الفضائيات المصرية: "والدة القاتل أحمد عميرة ابنة عمتي، لكن لا توجد علاقة بيننا، مفيش اختلاط خالص بيني وبين والدته، والقاتل كان كلم والدتها وقالها عايز أتقدم لأماني".

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وأضاف الجزار: "زوجتي فهمت القاتل أن المستوى العلمي والتعليمي مختلف بينهما، وأن والدها مش بيفكر في جوازها خلال الدراسة، وبنتي أصلا رفضت الجواز منه لكن ما هددناش خالص، وهو كان يتناول مخدرات وبلطجي وله كذا سابقة".

انتحار القاتل

وعبر الوالد عن ارتياحه الشديد بعد انتحار القاتل قائلا: "استراح قلبي بعد انتحار القاتل، والنهاردة بعد تشييع الجنازة رفضت أخذ العزاء، لكن بعدما تأكدت من وفاته أتقبل العزاء في ابنتي، لأن اقتصاص الله كان سريعًا في أقل من 24 ساعة".

وكشف عبد الكريم الجزار عن موعد العزاء في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "أود أن أشكر كل أهالي طوخ طنبشا الكرام على المشهد العظيم الذي حدث الأحد في تشييع جنازة ابنتي الغالية أماني عبدالكريم الجزار، ولكن تم القصاص العادل والعاجل من رب العباد على المجرم القاتل".

طلق ناري

وشهدت محافظة المنوفية المصرية مساء السبت، حادثا مأساويا بعدما لقيت الطالبة بكلية التربية الرياضية أماني الجزار مصرعها على يد شاب بطلق خرطوش في الظهر.

وأثارت الجريمة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن دوافع قتل الشاب للفتاة هي رفضها الارتباط به، وهو ما أعاد للأذهان حادثتي مقتل الطالبتين نيرة أشرف وسلمى بهجت.