.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تطور مثير بقضية سلمى بهجت.. المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية

  • الخط
سلمى بهجت وزميلها القاتل

تطور مثير بقضية سلمى بهجت.. المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال قضية سلمى بهجت طالبة الإعلام التي لقيت حتفها طعناً وذبحاً على يد زميلها إسلام محمد، تشغل الرأي العام المصري.

وفي الجديد، انعقدت ثاني جلسات الحكم فيها، اليوم الثلاثاء، وسط آمال وأمنيات من أهل الضحية بسماع حكم الإعدام على الجاني.

صلة قرابة تربطه بالجاني.. والد ضحية المنوفية يكشف جديدا مصر صلة قرابة تربطه بالجاني.. والد ضحية المنوفية يكشف جديدا

غير أن محكمة الزقازيق بمحافظة الشرقية وهي المنوطة بالأمر، كان لها رأي مغاير لرغبة الأهل، حيث قررت إيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية لمدة شهر وإعداد تقرير عن حالته مع تأجيل القضية إلى 3 أكتوبر.

تخطيط واعٍ للجريمة

من جانبه، قال سمير أبو راس محامي أسرة المجني عليها والمدعي بالحق المدني، إنه حضر الجلسة وضم التذكرة الطبية الصادرة من مستشفى الأمراض النفسية للدكتور أبو العزايم والتي أفادت مكوث المتهم فيها من 25 يوليو وحتى 3 أغسطس 2018.

وأضاف لـ"العربية.نت" أنه تمت مناقشة الطبيب على سبيل الاستدلال الذي أوضح أن دخول المتهم المستشفى منذ 4 سنوات كان بسبب نوبة ذهنية وقد تعافى منها وخرج بعد تحسن واستقرار حالته وبناء على رغبة أهله.

غير أن المحامي لفت إلى أن الجاني في حالة طبيعية حالياً وخطط للجريمة وارتكبها بكامل الإدراك والعقل.

سمير أبو الراس محامي سلمى بهجت

مجرد إجراء قانوني

كما أردف أن ما قررته المحكمة اليوم بإيداعه مستشفى العباسية للأمراض العقلية لبيان مدى قواه العقلية قبل أو أثناء وبعد ارتكاب الواقعة هو مجرد إجراء قانوني حتى تطمئن حين إصدار حكمها أنها قد استوفت كافة الدفوع والدفاع.

يذكر أن محكمة جنايات الزقازيق كانت أجلت محاكمة قاتل سلمى بهجت إلى اليوم، بناء على طلب دفاع المتهم بضم تقرير الملف الطبي لأوراق القضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طالبان تفتح تحقيقا في وقوع انفجار أمام السفارة الروسية بكابل طالبان تفتح تحقيقا في وقوع انفجار أمام السفارة الروسية بكابل
اكتشف المزيد