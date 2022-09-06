"ربنا جبر بخاطرنا".. مؤمن زكريا وزوجته بانتظار مولود جديد

في لقاء تلفزيوني اتسم بالشفافية، أعلنت ريهام الشيمي زوجة لاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا، حملها في الشهر الرابع بأنثى رغم ظروف مرض زوجها والتي كادت معها تستحيل فرص الإنجاب.

وفي هذا السياق، كشفت زوجة اللاعب أنهما زارا عدداً كبيراً من الأطباء في الفترة الماضية حيث أكدوا جميعاً صعوبة الإنجاب لمصابي هذا المرض، قائلة "لكن ربنا كريم وقادر على كل شيء والحمد لله مع مرور الوقت تبين أنني حامل"، معتبرة ذلك معجزة إلهية.

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مرض نادر

في حين أوضحت أن أطباء في ألمانيا وأميركا عجزوا عن تشخيص مرض زوجها ومعرفة علاجه، مشيرة إلى أن أطباء في إنجلترا وصفوه بأنه نادر، ويشبه الـALS، والمعروف بالتصلب الجانبي الضموري في العضلات.

وأضافت "نحن متفائلون بعودته للملاعب مرة أخرى وأن ربنا هايشفيه، وأنه هيحقق ما كان يحلم به، وأن حب الناس له نعمة من ربنا، وهذا أحد أسباب صبره على المرض وخاصة جمهور الأهلي والزمالك، وهذا غير موجود في أي لاعب أن جماهير الناديين يجتمعون على حبه".

بداية تعارف الزوجين

إلى ذلك، روت ريهام الشيمي تفاصيل زواجها من لاعب النادي الأهلي، قائلة "كنا زملاء في الجامعة ولم نكن نعرف بعض، وفى أحد الأيام تمت دعوتي لحضور حفل زفاف صديقتي، وكان مؤمن يشارك في حفل زفاف صديق له، وتعرفنا على بعض".

من جانبه قال مؤمن زكريا: "أقسم بالله سافرت السعودية لأداء مناسك العمرة وهناك رأيت صورتها أمامي رغم أني لم أشاهدها من قبل، وهذه أول مرة أروي هذا الموضوع، وعندما عدت للقاهرة، وفى اليوم الثاني توجهت للجامعة وهناك رأيتها في الحرم الجامعي وكنت ألعب في ذلك الوقت في نادي إنبي".

وأضاف "مرت الأيام وتعرفت على ريهام في حفل زفاف صديق لي، وبدأت بيننا قصة حبنا، ثم تزوجنا".

كما أشاد، بمساندة كل من محمود شيكابالا وجنش وكهربا وأحمد فتحي وعماد متعب له أثناء مرضه، بالإضافة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

يذكر أن زكريا تولى خلال الفترة الماضية، منصب مستشار الشؤون الرياضية لشركة تذكرتي، المسؤولة عن حجز التذاكر للمباريات في مختلف البطولات المصرية.