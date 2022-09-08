راشفورد نجم مانشستر يخسر دعواه ضد شاب مصري سبه على الفيسبوك

خسر راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم دعواه ضد شاب مصري سبه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، وإلزام رافعها وهو اللاعب بالمصاريف، وأتعاب المحاماة.

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واتهم اللاعب في الدعوى التى رفعها محاميه في 30 يناير الماضي الطالب "محمد عصام" بالفرقة الخامسة كلية العلاج الطبيعي، بالسب والقذف واستخدام عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب.

وتقدم محامي الطالب بدفوع في القضية، أكد فيها أن الطالب لم يقصد الإساءة للاعب، لكنه انتقد أداءه في إحدى المباريات، موضحا أن الطالب كتب عبارات حول إهدار اللاعب بعض الفرص المحققة، وسرعان ما حذفها.

وقال السيد سلامة، محامي الطالب المصري في تصريحات سابقة، لـ" العربية.نت"، إن الشاب، وهو طالب في الفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي من محبي فريق مانشستر يونايتد، وانتقد أداء اللاعب في تعليق عبر صفحته الرسمية ليفاجأ بأن اللاعب قرر مقاضاته من خلال محام مصري.

وفي تعليقه على الواقعة اندهش القاضي وتساءل: هل لدى لاعب بحجم وقيمة راشفورد الوقت ليتابع صفحته الرسمية وكذلك تعليقات المتابعين؟ ليخبره محامي اللاعب أن شركة علاقات عامة تدير حساب اللاعب، هي من تتابع وتتولى المسؤولية، وأن اللاعب وصله التعليق، وقرأه، وكان محبطا للغاية، ورد عليه بنفسه، وطلب مقاضاة الشاب المصري.

يذكر أن أحمد خالد يحيى، مسؤول رابطة مشجعي مانشستر يونايتد الرسمية في مصر، قد أكد لـ" العربية.نت" أن اللاعب ووكيله لا يعلمان شيئا عن الموضوع ولا عن عبارات السب ولا تفاصيل ما حدث بعد ذلك.

وأوضح أن النادي وجه الشركات التي ترعى حسابات اللاعبين بالإبلاغ عن أي رسالة قد تظهر على أنها إهانة للاعبين أو تحمل أي كلمات عنصرية، بعد وصول موجة من العبارات المسيئة والانتقادات العنصرية إلى أسر اللاعبين وزوجاتهم خلال الفترة الماضية.