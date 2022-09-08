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مصر تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود

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جدري القرود (آيستوك)

مصر تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر الأربعاء عزل أول حالة مصابة بجدري القرود في البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان: "في اطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل".

رجل عمره 42 عاما

وأوضحت أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما ومن الحاصلين على إقامة بإحدى الدول الأوربية والمترددين عليها، وأن حالته العامة مستقرة.

حالة طوارئ صحية

يُذكر أن مرض جدري القرود قد تفشى في أوروبا في أوائل مايو الماضي بعد تقارير عن حالات في عدد قليل من البلدان في إفريقيا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض حالة طوارئ صحية عامة بعد 10 أسابيع.

أتى هذا الإعلان بعد تفشي مرض جدري القرود في أكثر من 60 دولة.

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