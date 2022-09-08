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نتفليكس وديزني.. مصر تفرض رقابة صارمة على منصات رقمية

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منصة نتفليكس الأميركية - رويترز
منصة نتفليكس الأميركية - رويترز

نتفليكس وديزني.. مصر تفرض رقابة صارمة على منصات رقمية

سيتم إصدار تراخيص تلزم منصات المحتوى الإلكتروني بأعراف وقيم المجتمع المصري

القاهرة- العربية.نت

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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أمس الأربعاء، أنه سيتم إلزام منصات المحتوى الإلكتروني مثل نتفليكس وديزني بما وصفه بـ"أعراف وقيم المجتمع المصري"، وذلك من خلال إصدار تراخيص وقواعد تنظيمية ملزمة.

وقال المجلس في بيانه: التراخيص والقواعد التنظيمية تشمل التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

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قيم مجتمعية

ولفت مجلس الإعلام إلى أن أعداد المشتركين بهذه المنصات في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة.

ويأتي بيان المجلس بعد يوم واحد من مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي منصة "نتفليكس"، بمنع ما يتعارض مع "القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، بما في ذلك المحتوى الموجه للأطفال.

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