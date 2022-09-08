وزارة الرياضة المصرية: لا أندية تتبع  الكنيسة.. وفرق الكرة لصالح الجميع

نفت وزارة الرياضة المصرية وجود فريق كرة أو نادٍ يتبع الكنيسة القبطية.

وقالت في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن كافة الهيئات الشبابية والرياضية لكل شباب مصر، بعيداً عن أي انتماءات سياسية أو دينية.

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وذكرت الوزارة أن كل ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود نية أو توجه لإشهار فريق لكرة القدم أو نادٍ يتبع إحدى الكنائس المصرية غير صحيح، مؤكدة أن كافة اللوائح والقوانين المصرية المنظمة للعمل الشبابي والرياضي تحظر تماماً إقامة أو إنشاء أو إشهار أي منشآت أو هيئات شبابية أو رياضية على أساس ديني، فضلا عن حظر قيام أي من الهيئات الرياضية والشبابية المشهرة وفقاً لأحكام القانون ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية أو دينية أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية أو دينية.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية من الأندية ومراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة بدورها نحو خدمة شباب مصر من جميع قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية دون أي تفرقة على أساس ديني أو سياسي أو حزبي.

وكانت الصفحة الخاصة لكنائس وسط القاهرة عبر الفيسبوك قد أعلنت عن قيام نادي عيون مصر تحت التأسيس والتابع لها بفتح باب التقديم لكرة القدم، حيث كتبت تقول: تحت رعاية وإشراف الحبر الجليل الأنبا رافائيل، يفتح النادي أبوابه للتقديم لكرة القدم وإجراء اختبارات القبول للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي سوف يخوض مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم بالدرجة الرابعة.

وأعلن النادي فتح باب التقديم للناشئين من مواليد أعوام 2002 ، و2001، و2000 وكذلك اللاعبون مواليد أعوام 1998 وحتى عام 1990.

وكشف أنه سيتم منح مزايا للمتقدمين الذين سيجري قبولهم مثل الرواتب الشهرية والمكافات الكبيرة مع توفير فرص الاحتراف داخل وخارج مصر وتوفير أماكن إقامة للمغتربين.

وقال إيليا مجدي، المدير الإداري للنادي، إن النادي مفتوح لكافة شباب مصر من مختلف الأديان والفئات، وإن الاختبارات لكافة المصريين دون تفرقة أو تمييز.