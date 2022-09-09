.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مقتل شخص ذبحا خلال صلاة الجمعة في مسجد مصري

  • الخط
المسجد
المسجد الذي شهد الواقعة

مقتل شخص ذبحا خلال صلاة الجمعة في مسجد مصري

شخص من المصلين تشاجر مع آخر خلال سماع خطبة الجمعة ثم ذبحه بسكين كانت بحوزته

القاهرة - العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

لقي شخص مصرعه ذبحاً وطعناً بسكين داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في قرية مصرية.

وفوجئ أهالي قرية ميت السودان، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بشخص من المصلين يتشاجر مع آخر خلال سماع خطبة الجمعة، ثم ذبحه بسكين كانت بحوزته.

الضحية
الضحية

وتبين أن القاتل ويدعى صابر فرج كانت توجد خلافات بينه وبين أحد شباب القرية، ويدعى الشربيني الخواجة، واستغل تواجده في المسجد لأداء صلاة الجمعة وعاتبه، ثم تطور العتاب لمشادة انتهت بقتل الأخير بسكين وسط دهشة المصلين.

ماذا قال الملك تشارلز عن وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية؟ الأخيرة ماذا قال الملك تشارلز عن وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية؟

جرى نقل المجني عليه إلى مستشفى دكرنس العام، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط القاتل وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، وطالبت المباحث بتكثيف تحرياتها حول الحادث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعرف على محطات في حياة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تعرف على محطات في حياة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
اكتشف المزيد