اعتقد أنها "سحرته".. مصري يقتل ابنة عمه طعناً بالسكين

في مأساة جديدة شهدتها مصر، أقدم شاب على قتل ابنة عمه طعنا بسكين، ظنا منه أنها قامت بعمل "سحر" له منعه من الزواج على مدار 11 عاماً وتسبب في فصله من كل وظيفة يلتحق بها.

ووقعت الجريمة أمس الأحد، في قرية الكريمات بمدينة أطفيح.

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وأجرت نيابة جنوب الجيزة تحقيقات موسعة فيها، حيث قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها والوقوف على أسباب الوفاة.

طعنات متفرقة بالجسم

كما أشارت التحقيقات إلى أن سيدة تلقت 4 طعنات عقب مشادة كلامية ومشاجرة مع نجل عمها، قام على إثرها الأخير بإخراج سلاح أبيض من طيات ملابسه، وسدد لها عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسدها أرداها قتيلة في الحال، ثمّ فر هاربا.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقّت إخطاراً من المستشفى بوصول جثة سيدة قضعت بطعنات آلة حادة.

وفوراً، تحرك ضباط مركز شرطة أطفيح لمسرح الجريمة، وتبين حينها هروب المتهم.

إلى أن تبين أن الضحية ابنة عم المتهم، وتوجد بينهما خلافات منذ فترة، وفق الجيران الذين أكدوا أن القاتل توجه إلى منزلها وأنهى حياتها وغادر مسرعا قبل الإمساك به.

سحر ودجل

وأثناء التحريات فوجئ ضباط الشرطة بتسليم المتهم لنفسه حاملا سلاحا أبيض ملطخا بالدماء، معترفا بأنه وراء قتل سيدة الكريمات.

كما بدأ الاعتراف بجريمته ودوافعها، حيث قال إنه عاطل عن العمل منذ سنوات طويلة قاربت على 11 عاما.

وأضاف أنه لم ينجح خلالها في الثبات بعمل إطلاقا، كما لا يكتمل أي مشروع زواج له.

أيضا تابع أن كان يشك في أن ابنة عمه وراء ما يجري له بسبب خلافات بينهما، مؤكداً أنها كانت تتعمد إيذاءه، خاصة بعد أن علم أنها تتردد على أحد الدجالين في القرية، فظن أنها سحرت له، الأمر الذي دفعه للتخلص منها على أمل أن تنحل عقدته.

وفور رؤيتها انهال عليها بالسباب، ثم نشبت مشاجرة بينهما أنهاها بغرس السلاح في جسدها عدة مرات.

يشار إلى أن التحريات أكدت أن المتهم يعاني من أزمة نفسية هيأت له قيام المجني عليها بإيذائه وعمل أسحار له.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل القاتل للنيابة العامة للتحقيق.