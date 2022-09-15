صدمة في مصر.. طعن شقيقه بسبب آخر حبة مانجو

كادت حبة مانجو أن تتسبب في مأساة بمحافظة الجيزة بمصر، وتنهي حياة شاب على يد شقيقه بعد توجيهه طعنات له إثر شجار دبّ بينهما.
فقد بدأت القصة عندما تلقى مأمور قسم الهرم بلاغاً من مستشفى الهرم بالجيزة، يفيد بوصول شاب في العقد الثاني من عمره مصاب بطعنة نافذة بالصدر نتيجة شجار مع شخص آخر.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى المستشفى، وبحسب المعاينة الأولية تبين إصابة الشاب بطعنة نافذة بالصدر نتيجة تسديد ضربة له بسكين.
آخر ثمرة مانجو
من جهتها، كشفت التحريات التي أجرتها المباحث أن شجاراً نشب بين المصاب وشقيقه لخلاف على آخر ثمرة مانجو متبقية في ثلاجة المنزل، حيث أراد الطرفان أن يتناولاها، ففاز بها أحدهما ليقوم الآخر بطعنه بسكين المطبخ الموجود بصحن الفاكهة ولاذ بالفرار.
وبعدها تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله إلى النيابة العامة، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، في حين قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
-
المخابرات البريطانية: الروس تخلوا عن عتاد مهم جداً شرقافيما يتواصل تقدم القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد، مع استعادة عشرات البلدات التي ظلت لأشهر طويلة تحت سيطرة القوات الروسية، يبدو أن العتاد الروسي ... العرب والعالم
-
الجيش السوداني: لن نسمح لأحد باستغلالنا لحكم البلادعلى وقع استمرار الأزمة السياسية في السودان منذ أشهر، أكد الجيش السوداني أنه ماض في تأمين فترة الحكم الانتقالية في البلاد، دون تدخل مباشر في المعترك ... العرب والعالم
-
غلطة لبرجي بأزمته مع إليسا قد تحسم الأمر.. ملحن يكشفلا تزال تداعيات الخلاف الحاد بين الفنانة اللبنانية إليسا ومواطنيها الفنان زياد برجي والكاتب أحمد ماضي مستمرة.فقد كشف المنتج والمؤلف الموسيقي أسامة ... ثقافة وفن