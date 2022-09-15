صلاح صاحب الدخل الأعلى في ليفربول.. صحيفة تكشف

بعد تسريبات عديدة حول قيمة عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، كشف تقرير جديد قائمة برواتب صلاح ورفاقه.

وأظهر التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية قبل يومين أن صلاح يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 404 آلاف دولار أميركي، وهو الراتب الأعلى بين لاعبي ليفربول.

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فان دايك ثانياً

فيما يحتل مدافع الفريق فيرجيل فان دايك المركز الثاني في القائمة، حيث يحصل على 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

في غضون ذلك، وقع لاعب الوسط الأنيق تياجو ألكانتارا عقداً لمدة 4 سنوات بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً عندما انضم إلى ليفربول من بايرن ميونيخ عام 2020.

كذلك يتقاضى كل من ترينت ألكسندر أرنولد وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا وفابينيو 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، أي ما يقرب من نصف راتب صلاح. في حين وافق داروين نونيز، على التجديد، على أن يتقاضى 179.423 جنيهاً إسترلينياً أسبوعياً عندما انضم من بنفيكا في الصيف.

أفضل حراس المرمى بالعالم

ويحصل حارس المرمى أليسون، الذي يعد أحد أفضل حراس المرمى في العالم، على 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما يتقاضى لاعب, خط الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون وجيمس ميلنر 140 ألف جنيه إسترليني كل أسبوع.

إلى ذلك ترى "ذا صن" أن محمد صلاح وافق على التجديد لمدة 3 سنوات، بعدما اختار زميله ساديو ماني المغادرة إلى بايرن ميونيخ، فحصل على مكافأة على تفانيه واستمراره مع الريدز لفترة ممتدة.

تعثر متكرر

يشار إلى أن فريق ليفربول يعاني من التعثر المتكرر منذ بداية الموسم الجديد، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج"، أو دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في مسابقة الدوري بمباراتين فقط في 6 أسابيع، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة.

كما أنه هُزم في دوري الأبطال أمام نابولي بنتيجة كبيرة (4 - 1) في أولى جولات دور المجموعات.