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شاهد.. سبب صادم يشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بمصر

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الشرقية
جانب من المشاجرة في الشرقية

شاهد.. سبب صادم يشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بمصر

أجهزة الأمن سيطرت على المشاجرة وضبط طرفيها وبحوزتهم 6 أسلحة بيضاء و4 زجاجات مولوتوف

القاهرة - العربية.نت

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خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" مقطع فيديو مدته 40 ثانية تقريبا يرصد وقوع مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص في إحدى محافظات مصر باستخدام أنواع من الأسلحة المختلفة، بالإضافة إلى زجاجات المولوتوف.

وأسفرت المشاجرة التي وقعت في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن إصابة 3 أشخاص من طرفي النزاع، الأمر الذي أثار الرعب والفزع بين المارة.

ومن جانبها، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها وبحوزتهم 6 أسلحة بيضاء، و4 زجاجات مولوتوف، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأضاف بيان وزارة الداخلية المصرية أنه بالفحص تبين تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين: طرف أول وهم 3 أشخاص، اثنان منهم مصابان بجروح، وطرف ثان هم 3 أشخاص، أحدهم مصاب بجرح سطحي، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، ويعملون بورش لإصلاح الدراجات النارية.

وأشار البيان إلى أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، تطورت لمشاجرة عنيفة بسبب خلافات الجيرة في محل عملهم.

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عقوبة البلطجة

وتنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه".

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