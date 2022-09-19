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صور لا تصدق.. استخراج إطار قيادة دراجة من بطن طفل بمصر

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استخراج إطار قيادة دراجة من بطن طفل بمصر
إجراء جراحة عاجلة لاستخراج "الإطار " المكسور داخل بطن الطفل

صور لا تصدق.. استخراج إطار قيادة دراجة من بطن طفل بمصر

القاهرة-العربية نت

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نجح فريق طبي مصري في استخراج "إطار دراجة هوائية "من بطن طفل وإنقاذه من الموت المحقق، في واقعة مذهلة لاتصدق.

وفوجىء أطباء المستشفى التعليمي في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة، بأسرة تستنجد بهم لانقاذ طفلهم البالغ من العمر 12 عاما حيث كان يلهو بدراجته الهوائية في شوارع قريته نشوان وسقط على الأرض واخترق إطار القيادة بطنه محدثا بها إصابات بالغة وقاتلة.

وتم على الفور نقل الطفل لغرفة العمليات وإجراء عملية استكشاف للبطن وإجراء جراحة عاجلة حيث تم استخراج "الإطار " المكسور داخل بطنه .

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وقال الدكتور محمد فتحي طاحون مدير المستشفى إن حاله الطفل كانت حرجه جدا وسيئة للغاية بسبب الآلام الحادة والنزيف المستمر ، وتم التعامل الفوري وعمل الفحوصات و التحاليل اللازمه، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ حياته وتحسنت حالته بشكل ملحوظ بعد ساعات من التدخل الجراحى .

وأضاف أن الطفل يخضع حاليا للملاحظة الطبية وتجرى له كافة الرعاية اللازمة .

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