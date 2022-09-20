لن تصدق.. 5 دبابيس معدنية بمعدة رضيع في مصر

في واقعة غير مألوفة، تمكن الأطباء، أمس الاثنين، من إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر بعد إزالة 5 أجسام معدنية وجدت في معدته.

فقد تمكن الفريق الطبي بمستشفى الأطفال الجامعي بمدينة المنصورة المصرية من إزالة دبابيس يتراوح طولكل منها حوالي 3 سم من مريء ومعدة الطفل .

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مشابك تعليق الستائر

وفي تفاصيل الحادثة، أفادت والدة الصغير أنها تركته لفترة وجيزة مع أخته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، التي قالت إنها وضعت دبابيس معدنية تستخدم في تعليق الستائر في فمه.

وبعد اجراء أشعة لبطن الطفل تبين وجود مجموعة من هذه المشابك المعدنية في المريء وأخرى في المعدة، ولأن هذه الدبابيس ذات أطراف حادة فكان هناك تخوف من أن تكون قد جرحت جدار المعدة والمريء، وهو ما دفع الفريق الطبي لعمل أشعة مقطعية أثبتت عدم وجود جروح في جدار المعدة والمريء.

في حين أوضح الدكتور محمد عز، رئيس الفريق الطبي، أن هذه العملية تعد من الحالات الصعبة نظرا لعمر الطفل ووجود عدد كبير من المشابك المعدنية ذات الأطراف الحادة التي تحتاج لمهارة عالية في استخراجها.