"أمانة ثقيلة".. أول مستشارة للأزهر تروي تفاصيل تعيينها

في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب، قراراً بتعيين سيدة مستشارة له لشؤون الوافدين بعد أن كان الأمر يقتصر على الرجال فقط.

فقد أكدت نهلة الصعيدي أول مستشارة لشيخ الأزهر، أنها فوجئت بصدور القرار الخاص بتعيينها وكانت في قمة سعادتها لكونها أول سيدة يصدر لها مثل هذا القرار في تاريخ الأزهر.

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ثقة وتقدير للمرأة المصرية

وقالت في حديث خاص لـ" العربية نت" إن القرار صدر بتعيينها مستشارة لشيخ الأزهر في شؤون تعليم الوافدين"، مشيرة إلى أن "ثقة شيخ الأزهر فيها جاءت بمثابة تكليف بحمل الأمانة الثقيلة وتكريم وتقدير لدور المرأة المصرية".

كذلك أشارت إلى أنها تعمل منذ عام 2015 في ملف الوافدين، وترأست أيضاً مكتب تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب حيث تمكن المكتب من تنفيذ فكرة التطوير على صعيد البنية التحتية والمناهج الدراسية والطلاب والمعلم.

ولفتت إلى أن "الهدف من قرار شيخ الأزهر بتعيينها هو توصيل الدين واللغة العربية للعالم وتخريج سفراء للإسلام واللغة في بلادهم، ونشر رسالة الأزهر العالمية التي تحمل الوسطية والسلام والعدل والرحمة".

مشكلات الطلاب الوافدين للأزهر

إلى ذلك، كشفت أن الطلاب الوافدين للأزهر لديهم مشكلات عدة، وتم وضع خطة للعمل على حلها من بينها مشكلات جوازات السفر والمنح والإقامات والعملية التعليمية.

وأشارت إلى أن شيخ الأزهر كلفها باستكمال الخطة التي بدأتها في تنفيذ المشروعات والبرامج الضخمة لتطوير منظومة تعليم الوافدين، لتظل مصر بلد تصدير العلم والعلماء إلى شتى أرجاء العالم.

فيما كشفت الصعيدي أنها "تعمل أستاذة للبلاغة واللغة ولذلك فهي متحمسة لنشر اللغة العربية في الخارج ولهذا الغرض تم تأسيس مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية ومشروع الشهادة الدولية لإتقان اللغة وهما مشروعان تعمل عليهما بتكليف من شيخ الازهر ونالت دعمه وتأييده لا نجاحهما ولتسهيل وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريق عملهما".

طلاب من 137 دولة

وحول دراستها قالت مستشارة شيخ الأزهر إنها درست في معهد التخطيط ونالت الماجستير والدكتوراه في التخطيط ما أهلها للإشراف على هذين المشروعين الكبيرين، مشيرة إلى أن ممثلين وطلاب من 137 دولة يدرسون في الأزهر.

كذلك أوضحت أن هناك آلاف الطلاب في الخارج يريدون أن يلتحقوا للدراسة في الأزهر وربما لا تسعفهم الظروف، لذلك تعكف ومن خلال منصبها على بحث آليات الوصول لهؤلاء وتوسيع برامج التعليم عن بعد في عدة دول وتطويرها بما يمكن هؤلاء الطلاب من التعليم في الأزهر وبتناسب مع عالمية هذا الصرح الديني الكبير.

وقالت إنها تلقت دعما من بنات جنسها اللواتي عبرن عن فرحتهن بتعيينها في هذا المنصب، وهو ما جعل المسؤولية مضاعفة عليها لتشريف بلادها والأزهر والمرأة المصرية.

من هي نهلة الصعيدي؟

يذكر أن الدكتورة نهلة الصعيدي تخرجت من جامعة الأزهر عام 1996 وحصلت على تقدير امتياز في اللغة ثم ماجستير في البلاغة والنقد عام 2001 والدكتوراه عام 2004.

وتدرجت في المناصب الوظيفية حيث عينت في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة في وظيفة معيد ثم ترقت حتى وصلت إلى درجة الأستاذية، ولها العديد المؤلفات كما شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية وناقشت عددا كبيرا من الرسائل العلمية.

في حين عُينت في يناير 2019 وكيلًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وعميدا لكلية العلوم الإسلامية للوافدين بمدينة نصر، وشغلت منصب رئيس البرنامج الدولي لإعداد المعلمين غير الناطقين بالعربية.