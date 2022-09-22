من إمبراطورية ميم لليالي الحلمية.. أبرز محطات مسيرة هشام سليم

بعد إعلان وفاته عن عمر يناهز الـ64 عاماً، تستعرض "العربية.نت" بإيجاز مشوار حياة الفنان المصري هشام سليم وأهم محطاته الفنية.

وكان الفنان المصري قد أعلن في مايو الماضي عن إصابته بالسرطان، وذلك في تسجيل صوتي تم عرضه في أحد البرامج الفنية. وقبل أسابيع تصدر اسم سليم منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "غوغل"، بعدما ترددت شائعات حول تدهور حالته الصحية.

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ولد الفنان هشام سليم عام 1960 وتخرج من معهد السياحة والفنادق عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

لقطة من فيلم امبراطورية "م"

مشواره الفني

بدأ الفنان هشام سليم مشواره في عالم التمثيل أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم "إمبراطورية ميم" وكان عمره حينها 14 عاماً. وكان ذلك الفيلم اكتشافاً مبكراً لموهبته، ومن بعدها بدأ يخطو تدريجياً في عالم الفن، حيث حاز على بعض الأدوار المهمة.

وقدم الفنان هشام سليم عشرات الأعمال الدرامية التي لا تنسى، من أشهرها أدواره في مسلسلات "ليالي الحلمية" و"حسن أرابيسك" و"هوانم جاردن سيتي" و"الراية البيضاء" وغيرها.

وفي السينما كذلك شارك هشام سليم في عدد من الأعمال المميزة، منها "عودة الابن الضال" و"الناظر"، وكان آخر مشاركة سينمائية له من خلال فيلم "موسى".

أما آخر مشاركة درامية له فكانت من خلال الدور المميز الذي قدمه في مسلسل "هجمة مرتدة" والذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.

أما في عالم المسرح، فكان لهشام سليم بصمة أيضاً من خلال مسرحية "شارع محمد علي" التي تألق فيها بشخصية حمودة وكوّن ثنائيا ناجحا مع الفنانة شيريهان.

يذكر أن الفنان هشام سليم هو نجل الكابتن الراحل صالح سليم، الرمز التاريخي للنادي الأهلي ورئيس القلعة الحمراء لسنوات طويلة.