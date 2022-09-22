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وفاة الفنان المصري هشام سليم بعد صراع مع المرض

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هشام سليم - أرشيفية
هشام سليم

وفاة الفنان المصري هشام سليم بعد صراع مع المرض

من المقرر تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنوب العاصمة المصرية القاهرة

  القاهرة -العربية نت 

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غيب الموت اليوم الفنان المصري هشام سليم عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وعانى الفنان الراحل في الفترة الأخيرة من مرض السرطان، وتعرض لمضاعفات خطيرة أدت لتدهور حالته الصحية ودخوله أحد المستشفيات الخاصة، ومكوثه به حتى لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

ولد الفنان الراحل في القاهرة عام 1958، وهو نجل لاعب الكرة المصري السابق ورئيس النادي الأهلي صالح سليم. تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور نجل فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال في العام 1972.

شارك في عدة أعمال فنية وسينمائية، منها أفلام اغتيال مدرسة، وتزوير في أوراق رسمية، ومسلسلات ارابيسك وليالي الحلمية ومازال النيل يجري.

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