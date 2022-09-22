احتفالاً بالطلاق.. مصرية تحرق فستان زفافها في فيديو مثير للجدل
الفتاة صرحت لـ"العربية.نت" بأن انفصالها كان بسبب خيانة زوجها لها مراراً
بفيديو غريب أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفلت مصرية بطلاقها من زوجها بطريقة مختلفة.
وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو لفتاة تحتفل بطلاقها بحرق فستان زفافها في منطقة صحراوية، معلقة بالقول "حرقت ذكرياتي وفستان زفافي.. بداية جديدة بإذن الله"، فيما تفاوتت الآراء والتعليقات حول الواقعة ما بين مؤيد ومعارض.
وفي حديث خاص لـ"العربية.نت"، روت الفتاة وتدعى هبة مبروك تفاصيل القصة، وقالت إنها تزوجت منذ 3 سنوات وكان عمرها في ذلك الحين 22 عاما، وأنجبت طفلا وخلال فترة الزواج اكتشفت اختلاف طباع زوجها وخيانته لها نحو 7 مرات، فاتخذت قرارها بالانفصال والطلاق، موضحة أنها اكتشفت خيانته لها بعد تفتيش هاتفه الجوال.
خيانة تستحيل معها العشرة
وبررت مبروك احتفالها بالطلاق بأنها واجهت زوجها كثيرا بالوقائع والأدلة التي تحصلت عليها، وسامحته عدة مرات من قبل على أمل أن يتغير ويعيد حساباته ويحافظ على زوجته وابنه ومنزل الزوجية، ولكنه لم يلتزم وواصل خياناته لها حتى فاض بها الكيل، مشيرة إلى أنها تأكدت واقتنعت بأنه لا جدوى من استمرار الحياة الزوجية بينهما، واتخذت قرارها بالانفصال والاحتفال بطلاقها.
ونصحت هبة الفتيات بعدم التسرع في اختيار شريك الحياة والالتزام بنصيحة الأهل في اختيار الزوج منعا لوقوع الانفصال والطلاق وتدمير الأسرة.
-
لا توجد طائرات إطفاء كافية.. المعارضة تتهم أردوغان بالتقاعسمصدر في حزب "الشعب الجمهوري" لـ"العربية.نت": "مسألة اندلاع الحرائق في الغابات هي مشكلة تعود لما قبل سنوات، إلا أن الحزب الحاكم لم يعالجها كما يجب، فعدد طائرات الإطفاء لا يتناسب حتى الآن مع مساحة الحرائق" العرب والعالم
-
لماذا رفض صالح سليم عمل ابنه هشام بالتمثيل؟رحل ظهر الخميس عن عمر يناهز الـ64 بعد صراع مع المرض مصر
-
"ديزي وليليبيت".. هذا ما ورثته ملكة الدنمارك عن نظيرتها البريطانيةتعد أول امرأة تحكم الدنمارك وكان عمرها 32 عاما بعد وفاة والدها الأخيرة