السيسي يلتقي البرهان.. دعم مصري للسودان وتنسيق في ملف "السد"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان.

وقال السيسي خلال محادثات له مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في القاهرة، اليوم السبت، إن بلاده حريصة على تقديم الدعم الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الصعد.

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وشدد السيسي على الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

من جانبه، أعرب البرهان عن التقدير العميق الذي يكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان.







لقاء السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة لقاء السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة لقاء السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة لقاء السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

وأشاد بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

وذكر المتحدث باسم رئاسة مصر أن اللقاء بين السيسي والبرهان شهد استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والعسكرية.

وأضاف أن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين.