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خطف واغتصاب ملكة جمال مصرية.. وإحالة المتهم للجنايات

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اغتصاب عنف مرأة تعبيرية
تعبيرية

خطف واغتصاب ملكة جمال مصرية.. وإحالة المتهم للجنايات

تعود الواقعة لشهر فبراير الماضي حيث تعرضت مضيفة طيران ومرشحة للقب ملكة جمال مصر للخطف والاغتصاب على يد صديق خطيبها

القاهرة - العربية.نت

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في واقعة صادمة تعرضت مرشحة لمسابقة ملكة جمال مصر للخطف والاغتصاب على يد صاحب شركة، فيما ألقت السلطات القبض عليه وأحالته لمحكمة الجنايات.

وتعود الواقعة لشهر فبراير الماضي حيث تعرضت مضيفة طيران ومرشحة للقب ملكة جمال مصر للخطف والاغتصاب على يد صديق خطيبها بعد أن استدرجها لإحدى الشقق بزعم مساعدتها في إنهاء خلافاتها مع خطيبها وهناك اعتدى عليها بالقوة وقام باغتصابها.

وفي التحقيقات تبين أن المتهم التقى بملكة الجمال وتدعى "ن ا ع " تبلغ من العمر 26 عاما خلال أحد المهرجانات الفنية، وكانت برفقة خطيبها الذي يعمل في مجال الإعلام، وتعارفا وبعد فترة وبحكم صداقتهما تواصل معها هاتفيا وأبلغها بوجود خطيبها لديه في شقته بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة وأنه ينتظرها للتوسط وحل الخلافات التي كانت قد نشبت بينهما.

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وذكرت الفتاة في التحقيقات أنها وبعد وصولها الشقة ودخولها لم تجد خطيبها وشعرت بالشكوك تجاه نوايا المتهم فحاولت الهروب، لكنه أغلق الباب واحتجزها ونزع عنها ملابسها واغتصبها بالقوة ما أصابها بنزيف حاد.

وأضافت أنها وبعد انتهاءالمتهم من جريمته قامت بحبس نفسها بدورة المياه في الشقة ثم تواصلت مع أصدقائها وأبلغتهم بما حدث، مشيرة إلى أنهم وصلوا على الفور وتمكنوا من إخراجها وإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.

وقررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة خطف واغتصاب أنثى بالإكراه.

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