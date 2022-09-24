مصر: إيقاف ضابط وعنصري شرطة ضربوا مواطنا أمام المارة

قررت السلطات المصرية إيقاف ضابط شرطة وفردين من أفراد الشرطة لقيامهم بالاعتداء بالضرب على مواطن ومعاملته بقسوة أمام المارة في منطقة الدرب الأحمر غرب القاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي إيقاف ضابط شرطة وأميني شرطة عن العمل وإحالتهم لقطاع التفتيش، لتجاوزهم مع أحد المواطنين أثناء ضبطه لممارسته مهنة "سايس" بدون ترخيص بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.

مادة اعلانية

وقالت الوزارة إن الضابط وفردي الشرطة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا التعليمات الخاصة بحسن معاملة المواطنين .

وكان رواد التواصل قد تداولوا فيديو يوثق قيام ضابط شرطة وفردين آخرين يعملان معه بالاعتداء على مواطن يقوم بمهنة السايس بدون ترخيص ويتلقى مبالغ من المواطنين مقابل مساعدتهم في ركن سياراتهم في منطقة الغورية التابعة لقسم الدرب الأحمر .

وكشف الفيديو قيام أفراد الشرطة باقتياد المواطن بطريقة غير لائقة وسط توسلات المارة للإفراج عنه وإطلاق سراحه .