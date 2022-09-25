رضوى الشربيني مع ضحية التحرش: لم أذكر بعد اسم الممرض!

لا تزال تداعيات تعرض شابة مصرية للتحرش على يد ممرض داخل مستشفى شهير، مستمرة، فقد ناشدت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني المسؤولين والمجلس القومي للمرأة في مصر لمساعدة الفتاة ياسمين.
وشددت الشربيني على ضرورة معاقبة المتحرش الذي لم يصدر ضده أي قرار حتى الآن، بل إنه بعد جريمته البشعة يريد مقاضاة الفتاة.
تفاصيل الواقعة
فقد ظهرت الإعلامية في فيديو مع الفتاة عبر حسابها على "إنستغرام" وأكدت أنها حتى الآن لا تريد ذكر اسم المستشفى الذي لم يستمع لطلب الفتاة بتغيير الممرض بممرضة تساعدها لشعورها بالحرج حتى وصل الأمر إلى تحرشه بمريضة، ولم تذكر أيضاً اسم الممرض حتى يتم اتخاذ حكم بحقه.
وتحدثت الفتاة عن تفاصيل القصة التي بدأت بعد عملية استئصال الزائدة الدودية التي أجرتها داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مؤكدة أنها فوجئت بأن المسؤول عنها ممرض شاب فطلبت من إدارة المستشفى تغييره لممرضة ولكن الأخيرة رفضت.
كما أضافت أن الممرض أخبرها بأنه سيغير لها على الجرح وحدثت آنذاك واقعة التحرش، مطالبة السلطات المعنية بأخذ حقها.
عقوبة للمتحرش
وأرفقت الشربيني مقطع الفيديو بتعليق كتبت فيه "ياسمين قررت ماتسكتش وتاخد حقها من اللى تحرش بيها وتخليه عبرة لمن يعتبر هو والمستشفى..أنا بدعمها وبطلب من أي حد يقدر يساعدها أنه تاخد حقها يعمل كده وهنبدأ بمناشدة المجلس القومى للمرأة".
يذكر أنه خلال الأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة تستغيث بعد تعرضها للتحرش على يد ممرض داخل مستشفى شهير بعدما أجرت عملية الزائدة.
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