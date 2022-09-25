مطاردة على طريق سريع شغلت مصر.. سائق شاحنة يروي الكواليس

بعد أن شهد طريق القاهرة السويس، أمس السبت، واقعة غريبة وثقها المارة عبر فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل، وأظهرت تهور قائد سيارة ملاكي كاد يودي أن يتسبب في فاجعة.

وكشف سائق الشاحنة الذي استطاع إيقاف الشخص المتهور على الطريق، كواليس مطاردة السائق، الذي تعمد القيادة بسرعة جنونية على طريق سريع مع ترك باب السيارة مفتوحاً.

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سرعة جنونية

وقال سائق النقل "أثناء تواجدي على طريق السويس فوجئت بتكدس سيارات وملاحقة سيارات شرطة لقائد سيارة ملاكي سوداء كان يشق طريقه بسرعة جنونية متنقلا بين الحارات بتهور شديد ومع ترك باب السيارة مفتوحا، متعمداً عرقلة كل السيارات التي تحاول تجنبه للنجاة منه".

وأضاف: "حاولت مساعدة الشرطة في القبض على السائق المتهو، وبعد مراوغة منه صدمت سيارته من الخلف مهشماً الجزء الخلفي من السيارة، حتى يخفف من سرعته ويتسنى لسيارات الشرطة محاصرته".

كما أشار إلى أن "السائق المتهور كان يجلس بجانبه شخص آخر يحاول تهدئته والسيطرة على الموقف لكن دون جدوى".

القبض على السائق المتهور

من جهتها، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سائق السيارة المتهور وتم توجيه اتهامات بتعطيل حركة المرور، وتعريض سلامته وسلامة المواطنين الآخرين للخطر، وبعد إلقاء القبض عليه تبين ظهور علامات تناول السائق لمواد كحولية، والعثور آثار لتعاطيه المخدرات، وعقار طبي مجهول.

عقب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معه.