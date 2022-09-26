مع استقرار الدولار مقابل الجنيه.. أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها

مع استمرار استقرار سوق الصرف وثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، سجلت أسعار الذهب تراجعات جديدة في السوق المصرية.

وفيما استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 19.44 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، فقد هبط سعر غرام الذهب عيار 24 في السوق المصرية، إلى مستوى 1291 جنيهاً.

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كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً بالسوق المصرية إلى نحو 1130 جنيهاً. أيضاً، تراجع سعر غرام الذهب عيار 18 إلى مستوى 969 جنيهاً. وبلغ سعر الجنيه الذهب في صباح تعاملات اليوم مستوى 9040 جنيهاً.

عالمياً، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1637.85 دولار للأوقية (الأونصة). كما تراجعت الأسعار 1% في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020 مسجلة مستوى 1626.41 دولار. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1645 دولارا.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية ارتفاعا أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.