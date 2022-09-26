ملابس ممزقة وآثار للمتهم.. جديد اغتصاب ملكة جمال مصرية

لا تزال التحقيقات في واقعة خطف واغتصاب مرشحة لمسابقة ملكة جمال مصر على يد صاحب شركة مستمرة.

فيما كشف تقرير معاينة جهات التحقيق للوحدة السكنية محل الواقعة، في القاهرة الجديدة عن بعض التفاصيل، مشيرا إلى العثور على ملابس داخلية نسائية ممزقة خاصة بالمجني عليها، وملابس أخرى في الغسالة، تبين أن المتهم كان يرتديها خلال اعتدائه.

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كما أظهر التحليل وجود آثار الحمض النووي للمتهم في الملابس الداخلية الخاصة به.

خطف واغتصاب

وتعود الواقعة سالفة الذكر لشهر فبراير/شباط الماضي، عندما تعرضت مضيفة طيران ومرشحة للقب ملكة جمال مصر للخطف والاغتصاب على يد صديق خطيبها بعد أن استدرجها لإحدى الشقق بزعم مساعدتها في إنهاء خلافاتها مع خطيبها، ليعتدي عليها بالقوة ويغتصبها.

فيما كشفت التحقيقات، أن المتهم التقى بملكة الجمال وتدعى "ن ا ع" تبلغ من العمر 26 عاما خلال أحد المهرجانات الفنية، وكانت برفقة خطيبها الذي يعمل في مجال الإعلام، وتعارفا، وبعد فترة وبحكم صداقتهما تواصل معها هاتفيا وأبلغها بوجود خطيبها لديه في شقته بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة، وأنه ينتظرها للتوسط وحل الخلافات التي كانت قد نشبت بينهما.

احتجاز وحبس أنفاس

وذكرت الفتاة خلال التحقيق معها أنها بعد وصولها الشقة لم تجد خطيبها، فراودتها الشكوك تجاه نوايا المتهم، وحاولت الهروب، لكنه أغلق الباب واحتجزها ونزع عنها ملابسها واغتصبها بالقوة ما أصابها بنزيف حاد.

كما أضافت أنها بعد الاعتداء حبست نفسها بدورة المياه في الشقة، ثم تواصلت مع أصدقائها وأبلغتهم بما حدث، مشيرة إلى أنهم وصلوا على الفور وتمكنوا من إخراجها وإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم.

وقررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة خطف واغتصاب أنثى بالإكراه.