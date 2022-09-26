هل تذكرون النقاش الذي سحر المصريين؟ مفاجأة سارة عنه

في أغسطس الفائت انتشر فيديو قديم لنقاش مصري كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني أثناء قيامه بعمله، فأسر بصوته قلوب الملايين في بلاده، وأصبح نجماً خلال ساعات.

إلا أن الجديد عن أحمد سالم، فأعلنته الصفحة الرسمية لـ"ساقية عبد المنعم الصاوي" على فيسبوك قبل يومين، حيث كشفت تفاصيل الحفل الغنائي الأول لـ"المطرب النقاش".

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100 جنيه كحد أدنى

ونشرت الفيديو الشهير له وهو يغني "بكرة يا حبيبي" أثناء عمله، مع تعليق: "لأول مرة على مسرح الساقية أحمد سالم فى حفله الأول 20 أكتوبر"، حيث سيقدم مجموعة من الأغاني الحديثة والقديمة.

أما أسعار تذاكر الحفل، فتتضمن أكثر من فئة، فيما تبدأ الأسعار بـ100 جنيه كحد أدنى.

بداية القصة

يذكر أن القصة بدأت من فيديو انتشر للشاب العامل في مجال "الدهان" في أغسطس الماضي، وهو يغني أغنية "بكرة يا حبيبي" للفنانة الراحلة وردة، فلفت بصوته وإحساسه انتباه عدد من الفنانين.

ونشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو سالم حينها، واصفة صوته بـ"الرهيب"، فيما علق السيناريست تامر حبيب قائلاً: "الراجل ده عظيم".

ديو غنائي ولحن

كما طلب المطرب والموسيقي رامي جمال، من متابعيه إيصاله للشاب بشكل عاجل، قائلاً: "حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع أبو صوت مسمعتوش من زمان.. ضروري ضروري"، كاشفاً عن نيته تقديم ديو غنائي معه. وتعهد جمال أن يقدم له أغنية أخرى يغنيها منفرداً، واعداً إياه بألبوم كامل.

كذلك أعلن المطرب والملحن محمد نور، خلال أحد البرامج التلفزيونية المصرية، عن رغبته في التعاون مع سالم بسبب "صوته القوي". وقال: "صوته رهيب وهو شاطر جداً.. عايز حد يوصلني به، في لحن ناوي أقدمه له".

فيما أوضحت مقدمة البرنامج لاحقاً أنه تم التواصل مع الشاب وتم ترتيب لقاء يجمعه مع نور.