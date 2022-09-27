مصر.. إصابة جديدة بجدري القرود لمواطن عائد من الخارج

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، رصد إصابة جديدة بجدري القرود لمواطن عائد من الخارج.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه تأكد إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود لمواطن عائد من الخارج مشيرة إلى أنه تم عزله بأحد المستشفيات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية له.

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مواطن عمره 42 عاماً

وكانت مصر قد أعلنت قبل أسبوعين رصد حالة مصابة لمواطن يبلغ من العمر 42 عاما، من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه.

وذكرت الوزارة أنه حتى الآن ما زالت الإصابة بمرض جدري القرود في مصر نادرة ولا يزال احتمال انتشاره في دول الشرق الأوسط غير مرتفع.

وأضافت أنه تم رفع مستوى الترصد والاشتباه في جميع المنافذ البرية والبحرية وأماكن الحجر، موضحة أنها تعمل على جلب اللقاحات أو الأدوية المضادة للمرض.

حالة طوارئ صحية

وتزايدت الإصابات بجدري القرود خارج إفريقيا الغربية والوسطى، المنطقتين اللتين كان الوباء منتشراً فيهما أساساً، منذ مايو الماضي.

وفي 23 يوليو، أعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى درجة للتأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، وذلك لتعزيز مكافحة المرض.

ويذكر أن العوارض الأولى للإصابة بالمرض هي حمّى شديدة وآلام في العضلات وتضخّم في الغدد اللمفاوية وطفح جلدي يشبه طفح جدري الماء.