يهدد البيئة ويلتهم المحاصيل.. البرص المصري يغزو إسرائيل
السحالي والأبراص يمكنها التهام أي شيء ولديها القدرة على التسبب في أضرار جسيمة لأي نظام بيئي
أطلق علماء وباحثون إسرائيليون تحذيراً من انتشار البرص المصري، والمعروف باسم "أبو بريص"، في منطقة وادي عربة بجنوب البلاد، الأمر الذي يهدد النظام البيئي لديها.
وفي تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ذكرت سلطة الطبيعة والمتنزهات أنها تسعى للحصول على مساعدة من سكان وادي عربة المحليين في تحديد مكان أبراص وسحالي مصرية بدأت في الانتشار بالإقليم وتتكاثر بسرعة رهيبة وتلتهم المحاصيل الزراعية.
وفي هذا السياق، قال شاي ميري أستاذ العلوم بجامعة تل أبيب أن السحالي والأبراص المصرية يمكنها أن تلتهم أي شيء ويمكنها التغلب على أي مقاومة، ولديها القدرة على التسبب في أضرار جسيمة لأي نظام بيئي، مؤكداً أن سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية تسعى إلى الحصول على مساعدة من السكان في تحديد مواقع هذه الأنواع تمهيداً لمحاصرتها ومنع انتشارها أكثر من ذلك.
وقال إنه جرى رصد السحالي المصرية وهي تأكل الطيور الصغيرة، مضيفاً أنها تعتبر من الأنواع العدوانية للغاية وهي تعض بقوة وتتكاثر في دورة حياة سريعة.
خطر على الوضع البيئي
وأضاف ميري أن تقييمه أكد أن هذه الأبراص والسحالي المصرية قضت على جميع الأبراص المحلية وباتت تشكل خطراً على الوضع البيئي في إسرائيل وتهدد بالتهام كافة المحاصيل الزراعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من الوزغات لم تعرفه إسرائيل قبل عام 2014، وأضافت أنه تم رصد اثنتين من الوزغات المصرية الشهر الجاري في منطقة كيبوتس إليفاز في جنوب وادي عربة.
وعلى حسب التقرير، لم تستطع سلطة الطبيعة والحدائق تحديد كيفية انتقال الأنواع على طول الطريق إلى وادي عربة، مما دفعها إلى طلب المساعدة من السكان المحليين.
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