"ممكن ماردش".. سؤال محرج لياسمين صبري في لقاء تلفزيوني
الفنانة الشابة أكدت أن أكثر شيء أسعدها في حياتها هو ابتعادها عن أصدقاء السوء
في لقاء تلفزيوني مساء أمس الاثنين، تعرضت الفنانة ياسمين صبري لموقف محرج بسؤالها عن أكثر شيء تفتقده في حياتها حالياً.
وتفاجأت الإعلامية إسعاد يونس بقرار الفنانة المصرية بعدم الرد على السؤال قائلة "ممكن ماردش على السؤال ده.. أو غيروه من فضلكم".
وأثارت إجابة ياسمين صبري استغراب "صاحبة السعادة"، التي سخرت قائلة "اتفضلوا مريضة نفسياً".
أصدقاء السوء
وبسؤالها عن أكثر شيء سعدت بالابتعاد عنه، قالت صبري "أصدقاء السوء"، لافتة إلى أنها لم تشعر بالوحدة عقب اتخاذ هذا القرار لأنها ليست وحيدة في حياتها الشخصية رغم كونها منغلقة على نفسها.
وحول طموحاتها، أشارت الفنانة الشابة إلى أن طموحاتها تتغير كل فترة وأصبحت لديها حالة من النضج في التفكير، قائلة: "كل فترة طموحاتي تتغير وأحلامي تتغير والحاجات اللي كنت فاكراها دي أقصى طموحي ألاقيها مش أهم حاجة.. وكل ما الواحد ينضج أحلامه تنضج معاه".
وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن عودة الفنانة ياسمين صبري لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد أن عادا الثنائي لمتابعة بعضهما على موقع تبادل الصور "إنستغرام".
جدير بالذكر أن آخر مشاركات ياسمين صبري كانت في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل "فرصة تانية".
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