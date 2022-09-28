جريمة تهز مصر.. ألقت زوجها من الطابق الخامس والسبب صادم

في جريمة بشعة شغلت المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، لقي صيدلي مصرعه بعد إلقائه من شرفة منزله بالقاهرة على يد زوجته وعائلتها.

وأثارت الجريمة حالة واسعة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا، مطالبين بحق الضحية ولاء زايد ومعاقبة الجناة، خاصة أنه يعمل خارج البلاد وعاد إلى مصر لقضاء الإجازة، حسب روايتهم.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات عائلية بين القتيل وزوجته الأولى بسبب زواجه الثاني، الأمر الذي قامت على إثره الزوجة بإحضار والدها ووالدتها وشقيقها برفقة بعض "البلطجية"، وقاموا بالاعتداء عليه في شقة الزوجية الواقعة في منطقة حلوان، ثم إلقائه من شرفة الطابق الخامس أمام ابنه ليلقى مصرعه.

مصر :

دكتور ولاء زايد .. صيدلي مصري يعمل في السعودية، كان على خلافات بينه وبين زوجته



عندما عاد لمصر أهل زوجته حاصروه في

بيته واجبروه بعد التعذيب على توقيع تنازلات

على كل ممتلكاته،

ثم أنهوا حياته بطريقة وحشية عبر إلقائه من الدور الخامس امام ابنه الطفل



#حق_ولاء_لازم_يجي pic.twitter.com/LkelgrIovx — القصة ورا الهاشتاق ⁈ (@Hasht_1) September 27, 2022

وسم حق ولاء

وتصدر وسم #حق_ولاء_لازم_يرجع محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، للمطالبة بالقصاص من قتلته، فيما قدم بعض النشطاء معلومات عن الصيدلي ولاء زايد وهو ابن محافظة المنوفية، مشيدين بمواقفه وحسن سلوكه مع الناس.

وقال أحدهم إن المغدور يتيم الأب ووحيد والدته، ولديه طفل يدعى يونس، مشيرًا إلى أنه تم قتله على يد من وصفهم بالبلطجية.

ومن جانبها، اتهمت أسرة الصيدلي المتوفى في محضر رسمي، زوجة المجني عليه وعائلتها بقتل ابنها الوحيد بعد تعذيبه للتوقيع على تنازلات معينة لصالح زوجته وتحريض 4 من البلطجية لقتله.

حالة انتحار

وبعدما نفذ الزوج طلباتهم، قاموا البلطجية بإلقائه من شرفة منزله في الطابق الخامس، ثم أخذوا جثمانه إلى المستشفى لكي يسجلوها حالة انتحار، لكن شهادة أصحابه وأهله، الذين حاول الاستغاثة بهم وقت احتجازه، جعلت الشرطة تقبض على الزوجة وأبوها واخوها والتحقيق معهم.

ووفق شهادة من كانوا متواجدين وقت الجريمة ومن بينهم ابنه يونس، فإن والد الزوجة وأخوها هم من قاموا بإلقائه من الشرفة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات الحادث، وحررت الجهات الأمنية محضرا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .