هل يستدعي انتشار البرص المصري قلق إسرائيل؟ خبيرة تكشف
خبيرة مصرية أكدت أن البرص صديق للبيئة ويتغذى على الحشرات والنمل ولا يتغذى على النباتات
بعد أن أطلق علماء وباحثون إسرائيليون تحذيراً من انتشار البرص المصري في بلادهم، كشفت رئيسة قسم الحيوان بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، منى شلبي، حقيقة خطورة انتشار البرص المصري داخل إسرائيل، وتهديده للنظام البيئي.
وقالت الخبيرة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC" مساء الثلاثاء، إن البرص من فصيلة الزواحف، ولا يسبب في مصر المشاكل التي يتحدثون عنها في إسرائيل.
صديق للبيئة
وأشارت شلبي إلى أن البرص صديق للبيئة، ويتغذى على الحشرات والنمل، ولا يتغذى على النباتات وليس له أي ضرر على القطاع الزراعي.
ونفت الدكتورة منى شلبي قدرة البرص المصري على الانتقال لمسافات طويلة، لافتة إلى أنه يتكاثر بالمعدل الطبيعي ولا يثير أي مشاكل في مصر.
وكانت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، قد أكدت أن هناك تهديدا حقيقيا يشكله ظهور البرص المصري في جنوب إسرائيل، طالبة المساعدة من السكان المحليين في القضاء عليه، حسب تقرير لصحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
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