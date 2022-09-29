مستنياك وخايفة أنتحر.. رسائل مصرية على قبر زوجها تثير ضجة

في واقعة مؤثرة تدمي القلوب، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لرسائل سيدة مصرية فوق قبر زوجها.
فبكلمات مؤثرة ومشاعر فياضة اعتادت تلك السيدة، وتدعى مروة أن تكتب لزوجها على قبره يومياً تفاصيل حياتها كأنه لا يزال حياً يرزق، ما أشعل السوشيال ميديا.
فقد أظهرت الرسائل التي التقطها مصور يدعى بسام الشهاوي، تضارب مشاعر السيدة المكلومة، فتارة تقول لزوجها المتوفى إنها بانتظاره وتارة أخرى تفصح له عن سيطرة اليأس عليها وتفكيرها في الانتحار لطول غيابه.
كما بينت الرسائل الموجودة في مقابر منطقة الفسطاط جنوب القاهرة، تمالك الزوجة لأعصابها وتصرفها كأن شيئاً لم يكن، فتأخذ إذن الزوج لزيارة أقاربها وتطلعه على مستجدات أخبار العائلة.
يشار إلى أن تلك الرسائل لاقت تفاعلا واسعاً على مواقع التواصل. حيث عبر العديد من المصريين عن قلقهم على السيدة والخوف على مصيرها. فيما أبدى آخرون إعجابهم بحبها المخلص لزوجها والتزامها بزيارة قبره يومياً.
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