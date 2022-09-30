لسبب تافه.. مصري يحرق جسد طفلته ويعذبها حتى الموت

في جريمة بشعة، تخلى أب مصري عن معاني الرحمة والإنسانية وعذب طفلته، البالغة من العمر 3 سنوات، حتى الموت، وذلك لسبب "غاية في التفاهة".

الواقعة المأساوية جرت أحداثها في منطقة الوارق بمحافظة الجيزة، إذ أقدم رجل على تعذيب طلفته ابنة الثلاث سنوات بالضرب المبرح، مستخدما سلك شاحن هاتفه، بالإضافة إلى حرقها في مناطق مختلفة من جسدها إلى أن فاضت روحها. وفق ما أورد موقع "القاهرة 24".

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حروق في جسدها

من جهتها، تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بوصول الطفلة إلى أحد المستشفيات، حيث تبين من الكشف عليها وجود كدمات وحروق في جميع أنحاء جسدها.

وقالت زوجة الأب التي كانت بصحبة الضحية إن زوجها هو من اعتدى على طفلته، محدثا فيها كل تلك الإصابات البليغة، عقابا لها على "فتحها الثلاجة دون إذن منه".

اعترافات زوجة الأب

وأكدت تحريات المباحث ما جاء في اعترافات زوجة الأب للطفلة المجني عليها، والذي كان قد انفصل عن زوجته الأولى منذ عدة أشهر وأخذ الطفلة لتعيش معه بصحبة زوجته الثانية.

بمواجهة المتهم صاحب السوابق في قضايا سرقات ومخدرات، أقر بجريمته، مؤكدا أنه أضرم النار في أجزاء جسد طفلته وأنه ضربها بسلك شاحن الهاتف حتى فقدت الوعي ونقلت إلى المستشفى لتلفظ أنفاسها.