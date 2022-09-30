للمرة الثانية.. تصادم قطار بسيارة في نفس المدينة المصرية

للمرة الثانية في نفس المدينة، وقع حادث تصادم قطار بسيارة خاصة في فاقوس بمحافظة الشرقية شمال القاهرة.

وتلقت السلطات بلاغاً يفيد بوقوع الحادث أمام مزلقان الغزالي بفاقوس، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

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فيما كشف مصدر طبي مسؤول لـ"العربية.نت" أن الإصابات تنوعت ما بين جروح قطعية واشتباه ما بعد الارتجاج وسجحات وكدمات.

وفاة 3 وإصابة 10

يأتي ذلك بعدما شهدت مدينة فاقوس في أوائل سبتمبر الحالي حادثاً مماثلاً، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في تصادم قطار مع حافلة ركاب عند مزلقان أكياد.

يشار إلى أنه غالباً ما تشهد البلاد حوادث سير قاتلة لا سيما في قطاع السكك الحديدية، على الرغم من كافة الجهود التي تبذلها السلطات لتحديث بعض السكك والطرقات المتهالكة.

وتتكرر حوادث القطارات لأسباب عدة، أبرزها ضعف الالتزام بقواعد المرور عبر مزلقانات السكك الحديدية رغم تحذير السلطات من عواقب ذلك.