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لضيق الحال.. مصريان يعرضان طفلتهما للبيع عبر فيسبوك!

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طفلة حديثة الولادة (آيستوك)

لضيق الحال.. مصريان يعرضان طفلتهما للبيع عبر فيسبوك!

القاهرة - العربية.نت

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في واقعة شكلت صدمة في مصر، عرض زوجان طفلتهما للبيع عبر فيسبوك بسبب مرورهما بضائقة مالية.

ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك فور رصدها التدوينة المنشورة التي عرض من خلالها صاحب الحساب الصغيرة للبيع أو التبني مقابل مبلغ مالي، بخسب ما أوضحت في بيان اليوم السبت.

مقابل 50 ألف جنيه.. مصرية تعرض طفلتها للبيع على فيسبوك سوشيال ميديا مقابل 50 ألف جنيه.. مصرية تعرض طفلتها للبيع على فيسبوك

حديثة الولادة

كما أشارت إلى أنه بعد تحديد صاحب الحساب، تبين أنه والد الطفلة ويقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية شرق القاهرة، فتم ضبط الزوجين.

فيما اتضح أن الطفلة حديثة الولادة، حيث عثر بحوزة الوالدين على شهادة ميلادها، وبمواجهتهما اعترفا بجريمتهما.

صورة الزوجين
صورة الزوجين

إلى ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما ونقل الطفلة إلى إحدى دور الرعاية.

المؤبد وغرامة مالية

يذكر أن جهات التحقيق في مصر كانت قررت في مايو 2021 حبس أب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بعرض أحد أطفاله الخمسة للبيع عبر فيسبوك مقابل مبلغ مالي.

ويعتبر القانون المصري بيع الأطفال جريمة تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر. ووفقاً لنص القانون، تصل عقوبة الجريمة للسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

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