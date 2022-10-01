قصة تهز مصر.. أم تقيّد طفلتها بالحبال والأمن يتحرك

خلال الأيام الماضية هز مصر فيديو صادم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طفلة مقيدة بالحبال في شقة سكنية.
وأظهر المقطع المصور الذي تداوله النشطاء على فيسبوك، طفلة قيدتها والدتها بإحدى الشقق السكنية في الطابق الخامس بمنطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة.
تحرير الطفلة
غير أن أحد الجيران شاهدها، وسارع لإبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت فوراً إلى موقع الواقعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الجمعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحرير الطفلة من تعذيب والدتها، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات الأولية.
طفل تعذبه عمته
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أطفال للتعذيب من قبل أهاليهم وأقاربهم.
فقد أعلنت مسؤولة لجنة حماية الطفل بمحافظة بورسعيد، ناهد عبد الرازق، عن إنقاذ طفل من تعذيب عمته، والذي جاء بناء على استغاثة الجيران، بعدما كانت تقوم بضربه وحرقه.
وكشفت أنه تم القبض على العمة بمعرفة قسم شرطة الجنوب التابع لمديرية أمن بورسعيد، وقد ثبت عليها البلاغ المقدم ضدها بتعريض الطفل للخطر.
كما أضافت أن رئيس نيابة الطفل ببورسعيد أمر بتوقيع الكشف الطبي على الطفل وعمل الإسعافات الأولية.
كذلك أمرت نيابة الطفل ببورسعيد بإيداع الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمحافظة لحمايته من الخطر، وهو ما حصل.
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