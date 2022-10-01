لاعب الزمالك السابق عن اتهام ابنه بقضية فيرمونت: "كلام يدبح"

لأول مرة، يخرج نجم نادي الزمالك السابق، حلمي طولان، عن صمته، ويعلق على تورط نجله أحمد، في القضية الشهيرة والمعروفة إعلاميًا في مصر بـ "قضية الفيرمونت".

"ابني متربي"

فقد قال طولان خلال حوار مع الإعلامية إيمان أبوطالب، على قناة الحياة مساء أمس "كانت أزمة وصدمة كبيرة لي خصوصًا أنني أثق في ابني وعارف هو متربي إزاي".

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كما اعتبر أن "كل التحريات لم تكن لها علاقة بابنه"، قائلا "أنا اطلعت على التحريات بنفسي، مكنش فيه ذكر لابني نهائي في أي شيء يخص القضية".

كما أضاف" كنت واثق في ابني تماما، ومكنش متواجد في الواقعة باعترافات البنت نفسها، والحمد لله أول اسم اترفع من قائمة الممنوعين من السفر كان ابني، والنيابة قالت لا وجه لإقامة الدعوى، يعني مفيش قضية من الأساس".

"قدمت اعتذاري للنادي"

إلى ذلك، كشف المدير الفني لنادي إنبي السابق أن الناس كانت تتجنبه وتخجل التحدث معه في الموضوع. وقال "أنا رحت لرئيس النادي، وقدمت اعتذاري عن عدم استكمال مهمتي مع الفريق، لرفع الحرج عن النادي، ولكن الإدارة رفضت، ووقفت بجانبي".

واتهم رواد مواقع التواصل بالقسوة قائلا "السوشيال ميديا قاسية جدًا، أتمنى أن كل واحد بيكتب يتأنى ويتحرى الدقة، لأن هذا الكلام يدبح ويجرح ويقتل".

"الأدلة لم تبلغ حد الكفاية"

يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة في قضية فيرمونت كانت استمرت نحو 9 أشهر، وتوصلت إلى أن المتهمين تعديا على المجني عليها بغير رضاها في جناح بفندق "فيرمونت" عند فقدانها الوعي، وذلك خلال حفل خاص حضرته عام 2014.

لكن الأدلة لم تبلغ حد الكفاية ضد المتهمين لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.