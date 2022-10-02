مقطع فيديو كشفهم.. سرقوا "كوبري" وحملوه على سيارة

تسبب مقطع فيديو لا تتجاوز مدته نصف دقيقة في سقوط عصابة خطيرة في محافظة الإسكندرية شمال مصر تخصصت في سرقة "الكباري" المعدنية والأسوار الحديدية.

وكشف فيديو تداوله رواد مواقع التواصل سيارة "ربع نقل" تسير على أحد الجسور بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية يستقلها 3 أشخاص وتحمل جزءا من سور حديدي لكوبري.

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ونشر رواد التواصل الفيديو على فيسبوك حيث لاقى رواجاً وانتشاراً واسعاً، وبعدها تحركت وزارة الداخلية وتمكنت من تحديد هوية المتورطين وضبطهم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد إنها فحصت مقطع الفيديو ،و باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة وقائدها وهو عامل له سجل جنائي. كما تم تحديد مستقلي السيارة وهما عاملان أحدهما له سجل جنائي. وجميع هؤلاء مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وذكرت أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة والمتهمين، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بسرقة جزء من السور الحديدي الخاص بكوبري أبيس العلوي الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

السور المسروق وزنه 500 كيلوغرام

وأضافت الداخلية المصرية أن المتهمين أقروا بسرقة السور الحديدي والذي يزن حوالي 500 كيلوغرام والمكون من 7 قطع حديدية وقضبان سكة حديد وقواعد تثبيت القضبان والتي تزن حوالي 420 كيلوغراما، مشيرةً إلى أنه تم ضبط تلك المسروقات في مخزن مملوك لأحد المتهمين.

وذكرت الداخلية المصرية أن المتهمين قاموا كذلك بالإرشاد عن 33 قطعة مجزئة من باقي الجزء المسروق من سور الكوبري والتي تزن حوالي 160 كيلوغراما حيث قاموا بإخفائها داخل أحد مخازن الخردة بذات المنطقة، وهو مملوك لشخصين يتعاونان معهما، مؤكدةً أنه تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بشراء تلك المضبوطات من المتهمين.

وتم إحالة المتهمين جميعاً إلى النيابة التي تولت التحقيق.