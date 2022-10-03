اختفوا بالصحراء.. اللحظات الأولى للعثور على جثث صائدي الصقور بمصر

بعد 6 أيام من اختفائهم في الصحراء، عثر مساء أمس الأحد، على جثامين 3 شبان من عائلة مطير ببرج العرب في صحراء الضبعة، بعد أن انقطع التواصل معهم منذ يوم الاثنين الماضي، كانوا قد ذهبوا في رحلة لصيد الصقور بسيارتهم في صحراء مطروح.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء القبائل العربية، مع نداء أسرة مطير للبحث عن أبنائهم المفقودين في الصحراء، وهم رمضان، مساعد وشاهين.

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متطوعون من مطروح

واستجابة للنداء، انطلقت أكثر من 100 سيارة دفع رباعي للبحث عن المفقودين يقودها متطوعون من أهالي مطروح وبرج العرب والبحيرة منذ ثلاثة أيام تجوب الصحراء بحثًا عن المفقودين.

وتم العثور على سيارة المفقودين في منطقة نائية بصحراء الضبعة بجوارها خيمة صغيرة، ولم يتم العثور على أي من المفقودين.

قتلهم الجوع والعطش

وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وإرسال إحداثيات موقع السيارة الخاصة بالمفقودين، تمكنوا من العثور عليهم متوفين نتيجة العطش والجوع على بعد عشرات الكيلومترات من موقع سياراتهم، حسب ما أكدته الصحف المصرية، حيث توغلوا في الصحراء وتقطعت بهم سبل العودة.