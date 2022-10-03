بعد حادثة الدرج.. وفاة طفلة مصرية سقطت من الطابق الثالث بمدرستها

بعد أقل من 36 ساعة على انهيار جزء خرساني من حائط درج مدرسة مصرية أسفر عن وفاة طالبة وإصابة 15 أخريات، لقيت طفلة مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثالث في مدرستها في محافظة الجيزة.

وذكرت المحافظة في بيان رسمي لها أنها أبلغت اليوم الاثنين، بسقوط إحدى التلميذات وتدعى منه تامر فراج 8 سنوات بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، من الطابق الثالث بالمدرسة مما أدى إلى وفاتها عقب وصولها للمستشفى.

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محاولة هروب من المعلم

وأضافت أنه تبين من الفحص المبدئي محاولة الطفلة الهرب من مدرس الفصل عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة وتسلقها سور الطابق الثالث وسقوطها، مشيرة إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرر إيقاف كل من مدير المدرسة ومشرف الطابق ومدرس الفصل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع إحالة الواقعة للنيابة العامة والإدارية.

ومن جانبها قررت النيابة الإدارية فتح تحقيق عاجل في الواقعة وبيان مسؤولية مسؤولي المدرسة.

حادث مدرسة المعتمدية

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من وفاة طالبة وإصابة 15 أخريات إثر انهيار جزء من السياج الخرساني لدرج مدرستهن أثناء صعودهن للفصول، أمس الأحد والذي وافق انطلاق العام الدراسي الجديد.

ووقع الحادث في مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، في منتصف النهار عقب الانتهاء من "الفسحة" المدرسية.

تحقيق في الواقعة

وقالت النيابة المصرية في بيان إن فريقا من النيابة انتقل إلى المدرسة لمعاينتها وسؤال المسؤولين والشهود فيها، بينما انتقل فريق آخر لمناظرة جثمان الطفلة في مستشفى إمبابة العام وسؤال المصابات الـ 15.

وبعد الإعلان عن وفاة الطالبة، قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى إلى التحقيق.