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ابنها فنان توفي فجأة بإسبانيا.. رحيل إعلامية مصرية شهيرة

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الإعلامية ماجدة عاصم ونجلها
الإعلامية ماجدة عاصم ونجلها

ابنها فنان توفي فجأة بإسبانيا.. رحيل إعلامية مصرية شهيرة

القاهرة- العربية.نت

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غيب الموت الإعلامية المصرية الكبيرة ماجدة عاصم، إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري ومقدمي برامج الأطفال في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وأعلنت شقيقة المذيعة وفاتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، فيما يتم تشييع جنازتها بعد الظهر.

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ذكريات وحكايات

قدمت المذيعة الراحلة برنامج "ذكريات وحكايات" على شاشة القناة الثانية، واشتهرت بتقديم برامج الأطفال على التلفزيون المصري، الذي لم تترك العمل به إلا بعد بلوغها سن التقاعد.

شاركت المذيعة الراحلة في فيلم وحيد هو "ليلة عسل" الذي عرض عام 1990، ولعب بطولته عزت العلايلي وسهير البابلي وسماح أنور وخالد النبوي، وتزوجت بالفنان كرم مطاوع، ولها ابن وحيد هو الفنان الراحل عمرو سمير من زوجها الأول.

الفنان عمرو
الفنان عمرو

وفاة نجلها في إسبانيا

وتأتي وفاة ماجدة عاصم بعد نحو 5 سنوات من وفاة نجلها الفنان الشاب عمرو سمير بشكل مفاجئ خلال وجوده في إسبانيا.

وكان الفنان المصري الذي كان يبلغ من العمر 33 عاما وقتها، قد فجع خبر رحيله المصريين بعد العثور عليه متوفى في غرفته بأحد الفنادق بإسبانيا حيث كان يقضي إجازته هناك.

وكشف الطب الشرعي في إسبانيا آنذاك سبب الوفاة، حيث أكد أن عمرو سمير توفي بشكل مفاجئ على سريره بغرفته في أحد الفنادق بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وبعد ممارسته للرياضة في صالة للألعاب الرياضية دون تناول أي أطعمة غذائية أو مشروبات سكرية.

وأوضح أن الراحل أصيب بهبوط حاد بعد المجهود الكبير الذي بذله قبل نومه بساعات، وأثر بشكل مفاجئ على قلبه وأدى لوفاته.

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